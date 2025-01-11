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ХАМАС хочет передать список заложников после прекращения огня в секторе Газа

ХАМАС намерен передать список заложников на первом этапе прекращения огня в Газе
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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово предоставить список израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, на начальном этапе реализации соглашения о прекращении огня в анклаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По их данным, посредники уже получили черновик соглашения и стороны ожидают реакции Израиля на предложенные условия. Согласно документу, договор о прекращении огня будет реализован в «три временных периода».

ХАМАС, как сообщают источники Al Arabiya, проявило «определенную гибкость» в ходе переговоров, что заставило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновить обсуждение соглашения.

Само движение ХАМАС официально не комментирует ход текущих переговоров.

Накануне действующий президент США Джо Байден заявил, что в переговорах об освобождении заложников и прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС достигнут реальный прогресс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер еврейского государства Беньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

Ранее в Палестине оценили роль России в прекращении огня в секторе Газа.

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