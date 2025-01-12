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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг Украины
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МИД РФ/РИА Новости

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг украинского вопроса. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств в развитие регулярного доверительного диалога обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание министры уделили обсуждению возможных рисков для энергетической безопасности и того, как не допустить действий, которые их порождают.

Кроме того, Лавров и Фидан обсудили шаги по организации инклюзивного национального диалога в Сирии.

10 января избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января. Президент РФ ранее заявлял о своей готовности встретиться, но не уточнял дату. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде назвали договоренности с РФ единственным путем спасения Украины.

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