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США настаивают на гарантиях безопасности в соглашении по Украине

Салливан: соглашение по Украине должно предусматривать гарантии безопасности
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Evgen Kotenko/Global Look Press

Соглашение о завершении конфликта в Украине должно оставлять за Киевом право принимать решения по вопросам территориальной целостности, а также включать гарантии безопасности, чтобы избежать повторного возникновения боевых действий. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью на канале CNN.

«Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своём народе и своей свободе, а не позволяет другим, включая Соединённые Штаты, навязывать эти решения», – отметил представитель администрации.

Кроме того, Салливан акцентировал внимание на том, что после прекращения боевых действий они не должны возобновляться вновь через несколько месяцев, «если Россия просто решит продолжить с того места, где остановилась». Для этого, по его мнению, Запад обязан предоставить Украине определенные меры безопасности.

В конце декабря газета Financial Times писала, что Украина будет вынуждена заключить мирный договор с Россией в 2025 году с отказом от потерянных территорий. По мнению авторов статьи, украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на фактический, но не юридический контроль России над территориями, которые занимают ВС РФ.

Ранее посланник Трампа по Украине исключил повторение Минских соглашений.

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