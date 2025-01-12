В Польше припомнили Зеленскому предоставленную Украине помощь

Министр обороны Польши Владислав-Косиняк Камыш заявил, что Украина и ее лидер Владимир Зеленский должны помнить о предоставленной Варшавой помощи. Так в интервью Financial Times он прокомментировал призывы Киева передать истребители МиГ-29 для нужд ВСУ.

«С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, потому что это его роль – всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина должны также помнить, что, когда другие присылали только каски, мы посылали танки», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны истребители МиГ, которые стоят на вооружении армии Польши. По его словам, указанные истребители отличаются хорошей авионикой. Кроме того, украинские пилоты умеют ими управлять. В офисе Зеленского сообщали, что Польша может передать Украине не менее 14 истребителей МиГ-29, что составит одну эскадрилью.

В октябре Зеленский сообщил о том, что достиг договоренности с НАТО относительно механизма, по которому Польша передаст Украине советские истребители МиГ-29, а Североатлантический альянс возместит эти самолеты Варшаве. Однако польские власти отказались от передачи самолетов.

Ранее министры обороны стран НАТО огорчились ситуации на Украине.