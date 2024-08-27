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Зеленский похвалил истребители МиГ и попросил их у Польши

Зеленский: Украине очень нужны польские истребители МиГ

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Petr David Josek/AP

Украине нужны истребители МиГ, которые стоят на вооружении армии Польши. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, которого цитирует журнал New Voice.

«Я поднимаю один вопрос — нам нужны очень ваши МиГ, мы знаем об этих самолетах. Пока нет положительного решения», — сказал Зеленский.

По его словам, указанные истребители отличаются хорошей авионикой. Кроме того, украинские пилоты умеют ими управлять. Украинский лидер отметил, что обсуждал тему поставки самолетов с президентом Польши Анджеем Дудой.

Зеленский добавил, что Варшава начала терять заинтересованность в обороноспособности Украины.

В июле в офисе Зеленского заявили, что Польша может передать Украине не менее 14 истребителей МиГ-29.

До этого глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что в настоящее время передача МиГ невозможна из-за их участия в патрулировании польского воздушного пространства в рамках программы НАТО Air Policing. Если альянс предоставит Варшаве другие истребители, то Польша рассмотрит возможность передачи МиГ Украине, отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил использование F-16 для отражения массированной ракетной атаки ВС РФ.

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