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Министры обороны стран НАТО огорчились ситуации на Украине

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: ситуация на Украине огорчила министров стран НАТО
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Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Ситуация на Украине огорчила министров обороны стран НАТО, участвовавших во встрече формата «Рамштайн». Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, настроение не было хорошим из-за сложившейся на Украине ситуации. Положение вещей на фронте «очень трудное», а усталость от конфликта – огромная, отметил министр. Людям «просто надоели» боевые действия, указал Косиняк-Камыш.

До этого он заявлял, что у команды Трампа пока нет плана по урегулированию конфликта на Украине.

Формат «Рамштайн» — это международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны блока НАТО, большинство членов ЕС и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников. Последнее их заседание должно было состояться в октябре 2024-го, но было отменено.

Ранее Зеленский призвал союзников по «Рамштайну» инвестировать в одну отрасль Украины.

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