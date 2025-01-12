На Украине связали отмену визита Келлога с заявлениями Зеленского

Отмена поездки спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога на Украину может быть связана с выступлениями украинского президента Владимира Зеленского или с действиями администрации действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Келлог мог отменить визит после ряда заявлений Зеленского по условиям окончания войны на Украине, которые не совпадают с видением команды Трампа. Еще одно возможное объяснение — Келлогу визит на Украину не согласовала пока еще действующая администрация Байдена», — пишут журналисты.

Согласно версии МИД Украины, Келлог решил отменить визит в Киев, поскольку американские законы якобы запрещают осуществление международных визитов до инаугурации избранного президента.

Однако издание скептически относится к словам представителей министерства, так как другой спецпосланник Трампа уже посетил Израиль, чтобы обсудить сделку по освобождению заложников. Сам Келлог совершил поездку в Париж, где провел переговоры с иранской оппозицией.

Ранее в Кремле оценили перспективу контактов Путина и Трампа.