Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине связали отмену визита Келлога с заявлениями Зеленского

«Страна.ua»: Кит Келлог мог отменить визит на Украину из-за Зеленского
close
Carlos Barria/Reuters

Отмена поездки спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога на Украину может быть связана с выступлениями украинского президента Владимира Зеленского или с действиями администрации действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Келлог мог отменить визит после ряда заявлений Зеленского по условиям окончания войны на Украине, которые не совпадают с видением команды Трампа. Еще одно возможное объяснение — Келлогу визит на Украину не согласовала пока еще действующая администрация Байдена», — пишут журналисты.

Согласно версии МИД Украины, Келлог решил отменить визит в Киев, поскольку американские законы якобы запрещают осуществление международных визитов до инаугурации избранного президента.

Однако издание скептически относится к словам представителей министерства, так как другой спецпосланник Трампа уже посетил Израиль, чтобы обсудить сделку по освобождению заложников. Сам Келлог совершил поездку в Париж, где провел переговоры с иранской оппозицией.

Ранее в Кремле оценили перспективу контактов Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами