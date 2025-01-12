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Спецпосланник Трампа рассказал о его плане «изменить Иран к лучшему»

Спецпосланник Трампа Келлог призвал к максимальному давлению на Иран
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Carlos Barria/Reuters

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог приехал в Париж для участия в мероприятии иранской оппозиции. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, следующий американский президент намерен проводить в отношении Ирана ту же политику, которой придерживался во время своего первого срока: он хочет разрушить экономику страны, чтобы вынудить ее пойти на переговоры по поводу своей ядерной программы, ракетного оружия и деятельности на Ближнем Востоке.

По словам Келлога, мир должен снова оказывать на Тегеран «максимальное давление», чтобы сделать из республики более демократичную страну. Спецпосланник отметил, что есть возможность «изменить Иран к лучшему», но она не будет длиться вечно.

7 января стало известно об отмене ознакомительной поездки Келлога в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января. Позднее в МИД Украины пояснили, что единственной причиной, по которой этот визит был отложен, является то, что американское законодательство запрещает подобные контакты до вступления в должность следующего главы государства.

Ранее Макрон обеспокоился ядерной программой Ирана.

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