Спецпосланник Трампа рассказал о его плане «изменить Иран к лучшему»

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог приехал в Париж для участия в мероприятии иранской оппозиции. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, следующий американский президент намерен проводить в отношении Ирана ту же политику, которой придерживался во время своего первого срока: он хочет разрушить экономику страны, чтобы вынудить ее пойти на переговоры по поводу своей ядерной программы, ракетного оружия и деятельности на Ближнем Востоке.

По словам Келлога, мир должен снова оказывать на Тегеран «максимальное давление», чтобы сделать из республики более демократичную страну. Спецпосланник отметил, что есть возможность «изменить Иран к лучшему», но она не будет длиться вечно.

7 января стало известно об отмене ознакомительной поездки Келлога в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января. Позднее в МИД Украины пояснили, что единственной причиной, по которой этот визит был отложен, является то, что американское законодательство запрещает подобные контакты до вступления в должность следующего главы государства.

Ранее Макрон обеспокоился ядерной программой Ирана.