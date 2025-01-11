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Спецпосланник Трампа прибыл в Израиль для освобождения заложников из плена ХАМАС

Спецпосланник США Уиткофф прибыл в Израиль ради сделки по заложникам ХАМАС
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Andrew Kelly/Reuters

Будущий спецпосланник следующего президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль и встретился с премьером Биньямином Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

По данным СМИ, избранный американский лидер хочет добиться сделки по освобождению заложников, захваченных в Газе и находящихся у палестинского движения ХАМАС, к своей инаугурации 20 января. Уиткофф призвал обе стороны проявить гибкость, чтобы достичь такого соглашения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию страны из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны.

11 января другой представитель команды политиков, будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог вместо визита в Киев выступил в Париже на мероприятии иранской оппозиции. Он заявил, что мир должен возобновить «максимальное давление» на Иран, чтобы эта страна стала более демократичной. Келлог уточнил, что речь идет не только о воздействии при помощи военной силы, но и о дипломатических и экономических мерах.

Ранее спецпредставитель Трампа назвал самую большую ошибку Байдена в отношении Путина.

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