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Стала известна причина отмены визита спецпосланника Трампа на Украину

МИД Украины: визит Кита Келлога в Киев был отложен из-за законодательства США
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Rod Lamkey - CNP/picture alliance/Global Look Press

Визит будущего специального посланника Соединенных Штатов по Украине и России Кита Келлога в Киев был отменен из-за запрета американского законодательства на подобные контакты до инаугурации нового президента. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на министерство иностранных дел Украины.

«По нашей информации, это единственная причина. Мы действительно надеемся, что сразу после инаугурации сможем начать диалог с генералом Келлогом по наиболее актуальным вопросам, касающимся достижения всесторонней справедливости и устойчивого мира», — отметил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

7 января издание Reuters писало, что Кит Келлог отложил свой визит на Украину до инаугурации Дональда Трампа. Келлог изначально планировал поездку в Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января.

10 января Георгий Тихий сообщил, что Киев ожидает встречи президента Украины Владимира Зеленского и Трампа вскоре после его инаугурации 20 января.

Ранее Зеленский захотел «достойного» завершения конфликта с Россией.

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