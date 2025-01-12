В Гренландии оскорбились после слов Трампа о присоединении

FT: в Гренландии оскорблены разговорами о возможном присоединении к США

Местных жителей Гренландии оскорбляют разговоры о возможном присоединении их родины к США, о чем заявлял избранный президент США Дональд Трамп. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на бывшего премьер-министра Гренландии Куупика Клейста.

«Многие жители были оскорблены, заявил бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст. Им не понравилось, что об их родине говорят, как о покупке недвижимости», — пишет издание.

Клейст добавил, что нельзя «просто так купить страну или ее людей».

Как сообщила изданию проживающая в Гренландии консультант по горнодобывающей промышленности Болетт Нильсен, никто из местных жителей «не хочет быть частью США». Но теперь, благодаря заявлениям Трампа, Дании придется «намного внимательнее прислушиваться к Гренландии».

7 января Трамп провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Гренландия должна стать частью США. Американский лидер отказался дать обещание, что не будет добиваться контроля над Гренландией силовыми методами.

Позже правительство Дании направило личные сообщения команде Трампа с целью убедить его, что проблемы безопасности Гренландии можно решить без включения острова в состав США.

В свою очередь эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен заявил, что Североатлантическому альянсу грозит распад, если США решат напасть на Гренландию с целью захвата острова.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.