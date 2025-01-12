Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гренландии оскорбились после слов Трампа о присоединении

FT: в Гренландии оскорблены разговорами о возможном присоединении к США
close
Jonathan Ernst/Reuters

Местных жителей Гренландии оскорбляют разговоры о возможном присоединении их родины к США, о чем заявлял избранный президент США Дональд Трамп. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на бывшего премьер-министра Гренландии Куупика Клейста.

«Многие жители были оскорблены, заявил бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст. Им не понравилось, что об их родине говорят, как о покупке недвижимости», — пишет издание.

Клейст добавил, что нельзя «просто так купить страну или ее людей».

Как сообщила изданию проживающая в Гренландии консультант по горнодобывающей промышленности Болетт Нильсен, никто из местных жителей «не хочет быть частью США». Но теперь, благодаря заявлениям Трампа, Дании придется «намного внимательнее прислушиваться к Гренландии».

7 января Трамп провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Гренландия должна стать частью США. Американский лидер отказался дать обещание, что не будет добиваться контроля над Гренландией силовыми методами.

Позже правительство Дании направило личные сообщения команде Трампа с целью убедить его, что проблемы безопасности Гренландии можно решить без включения острова в состав США.

В свою очередь эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен заявил, что Североатлантическому альянсу грозит распад, если США решат напасть на Гренландию с целью захвата острова.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами