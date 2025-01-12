На Западе призвали НАТО немедленно начать переговоры с Россией

Представителям Североатлантического альянса необходимо немедленно начать переговоры с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах ее неделимости», — заявил эксперт.

11 января стало известно, что Болгария готовится принять военных из девяти стран НАТО, которые с 13 января по 26 февраля поучаствуют в учениях Steadfast Dart в Румынии, Болгарии и Греции.

4 января сообщалось, что свыше 2,5 тысячи военнослужащих Великобритании примут участие в учениях на востоке Североатлантического альянса.

В свою очередь депутат от Калининградской области, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил, что вблизи российской границы наблюдается скопление военной техники НАТО, танки находятся уже в Гданьске, откуда до границы российского региона не более 50 километров. Переброску натовской техники также подтверждает координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Подробнее о происходящем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии спрогнозировали распад НАТО из-за Трампа.