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Болгария 12 января начнет размещение военных НАТО, участвующих в учениях Steadfast Dart

Около 10 тыс. военных НАТО поучаствуют в военных учениях Steadfast Dart
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Ints Kalnins/Reuters

Болгария готовится принять военных из девяти стран НАТО, которые с 13 января по 26 февраля поучаствуют в учениях Steadfast Dart в Румынии, Болгарии и Греции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Болгарии.

В маневрах поучаствуют порядка 10 тысяч военных из Франции, Италии, Испании, Словении, Турции, Великобритании, Греции, Румынии и Болгарии. Также будут задействованы 17 кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, а также порядка 1,5 тыс. единиц военной техники.

В Минобороны Болгарии подчеркнули, что учения поспособствуют укреплению роли республики как значимого союзника НАТО.

4 января сообщалось, что более 2,5 тысячи военнослужащих Великобритании примут участие в учениях на востоке Североатлантического альянса.

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен рассказал, что Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения НАТО с Россией.

Малинен считает, что в случае подобного конфликта в Северной Европе не будет сухопутных сражений, появятся только потерпевшие поражение страны.

Ранее сообщалось, что в Болгарии построят объекты для размещения бригады НАТО.

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