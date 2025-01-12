Байден позвонил папе Римскому и наградил его

Американский президент Джо Байден принял решение удостоить высшей гражданской государственной награды США папу Римского Франциска. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По данным пресс-службы, американский лидер наградил понтифика «Президентской медалью свободы с отличием» и провел с ним телефонный разговор.

«Сегодня президент Байден поговорил с Его Святейшеством Папой Франциском и назвал его обладателем Президентской медали Свободы с отличием», — говорится в публикации.

В заявлении поясняется, что подобный случай стал единственным, когда Байден награждает Президентской медалью свободы с отличием». В документе подчеркивается, что понтифик призывает «бороться за мир и защищать планету».

12 декабря сообщалось, что папа Римский Франциск призвал человечество к «разоружению сердца» и пожелал, чтобы 2025 год стал годом укрепления мира.

До этого председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщал, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским папа Римский Франциск убеждал его начать мирные переговоры с Россией.

Ранее папа Римский раскритиковал монахинь за «кислые лица».