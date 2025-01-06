Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Папа Римский раскритиковал монахинь за «кислые лица»

Папа Римский раскритиковал монахинь за кислые лица и призвал быть приветливее
close
Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Франциск раскритиковал группу монахинь из Союза Святой Екатерины Сиенской Миссионерской за их лица и призвал быть более «приветливыми», а также избегать сплетен. Об этом сообщила газета The Times.

Понтифик сказал группе сестер-доминиканок, что монахини демонстрируют миру кислые лица, и заявил, что женщинам потребуются «героические» усилия, чтобы остановить «ядовитые» сплетни.

«Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусным лицом, и это выглядит недружелюбно. Это не то, что помогает привлечь людей. Уксус противен, а монахини с уксусным лицом — не буду даже говорить об этом», — сказал Франциск.

В декабре папа Римский в послании ко Всемирному дню мира призвал человечество к «разоружению сердца» и пожелал, чтобы 2025 год стал годом укрепления мира, «который не останавливается на уловках договоренностей».

Ранее папа Римский присвоил дворянский титул двум россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами