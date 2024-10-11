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Стали известны подробности встречи папы Римского и Зеленского

Папа Римский Франциск во время встречи убеждал Зеленского начать переговоры с РФ

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Reuters

Во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским папа Римский Франциск убеждал его начать мирные переговоры с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Севастьянов рассказал, что встреча между Зеленским и Франциском длилась 30 минут, понтифик предложил ему помощь по организации второго «саммита мира».

«Он настаивает на том, чтобы Зеленский начал вести переговоры, и считает, что переговорами Зеленский добьется намного большего в своих интересах, чем на поле боя, что через дипломатию он реально может укрепить свое положение, а на поле боя — потерять все», — заявил Севостьянов.

Утром 11 октября Владимир Зеленский прибыл в Ватикан. Визит в Ватикан произошел во время турне Зеленского по европейским столицам, во время которого он намерен заручиться поддержкой союзников.

Это вторая частная аудиенция украинского лидера в Ватикане после встречи в мае 2023 года. В последний раз Зеленский и Франциск виделись 14 июня на полях саммита лидеров «Большой семерки» в Италии.

Ранее опрос показал, что большинство немцев хотят, чтобы Шольц поговорил с Путиным.

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