Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство просвещения Российской Федерации разработало приказ, касающийся минимальных баллов ЕГЭ для поступления в педагогические вузы на учебный год 2025/26. Этот документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно приказу, для поступления необходимо набрать не менее 42 баллов по общественным наукам и русскому языку, 44 балла по информатике и 40 баллов по литературе и географии. Минимально допустимые баллы составляют 39 для математики, химии, физики и биологии, 35 для истории и 30 для иностранного языка.

В список учреждений, которые находятся под контролем Минпросвещения России, входят 37 педагогических вузов.

17 декабря глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. Министр провел совещание «О предварительных итогах 2024 года и планах на 2025 год» с ректорами российских университетов.

Ранее Минобрнауки оценило идею о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ.