Маск призвал «сделать Европу снова великой»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х призвал вернуть Европе былое величие после утверждения Олафа Шольца в качестве кандидата в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Сделаем Европу снова великой», — написал Маск.

Накануне Олаф Шольц официально был утвержден кандидатом в канцлеры ФРГ. Кандидатуру Шольца утвердили в рамках партийного съезда СДПГ. Подчеркивается, что это было сделано, несмотря на плохие результаты опросов.

В декабре Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Ранее Маск занял второе место в рейтинге угроз для Германии.