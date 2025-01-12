В ФРГ заявили, что сын Трампа подкупил бездомных ради поддержки передачи Гренландии США

Bild: Трамп-мл. подкупил бездомных, чтобы они поддержали переход Гренландии к США

Во время визита в Гренландию Дональд Трамп — младший подкупил бездомных, чтобы они поддержали переход острова к Соединенным Штатам. С таким утверждением выступает немецкий таблоид Bild.

Как пишет издание, во время визита в столицу Гренландии Нуук Трамп-младший пытался показать себя окруженным преданными сторонниками. В частности, он провел встречу в ресторане с людьми в кепках MAGA (Make America Great Again).

По информации Bild, сторонниками присоединения острова к США оказались люди с улицы, которым якобы предложили бесплатную еду. Как утверждает газета, мероприятие обошлось Трампу-младшему примерно в €1340.

«Трамп-младший взял, кого смог найти: бездомных и малоимущих, которые торгуют всякой мелочью у супермаркета», — рассказал Bild один из участников встречи.

До этого избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором жители Гренландии просят Соединенные Штаты купить их остров. Видеозапись сняла команда сына политика — Дональда Трампа — младшего, который ранее в январе посетил остров.

Ранее эксперт объяснил претензии США на Гренландию провалом на Украине.