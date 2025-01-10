Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором жители Гренландии просят Соединенные Штаты купить их остров. Соответствующий пост он выложил в соцсети Truth Social.

Видеозапись сняла команда сына политика — Дональда Трампа-младшего, который ранее в январе посетил остров.

«Спасибо невероятному народу Гренландии за такой хороший прием моего сына Дона-младшего и других представителей [США]. Мы с вами снова увидимся — скоро!» — написал Трамп.

Тем временем в парламенте Гренландии назвали видео постановочным, создающим иллюзию, что жители острова хотят присоединиться к США. Представитель парламента острова Пипалук Люнге отметила, что Гренландия хочет сохранить независимость, пишет Politico.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Ранее российский посол оценил возможность включения Гренландии в состав США.