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Трампу предложили купить Кубу, Тайвань и КНДР

The Hill: Трамп мог бы внести в свой «список покупок» Кубу, Тайвань и КНДР
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Brian Snyder/Reuters

На фоне заявлений избранного президента Дональда Трампа о покупке Гренландии, приобретении Панамского канала и превращении Канады в 51-й штат США, он мог бы рассмотреть возможность приобретения других стран: в том числе Кубы и КНДР, а также Тайваня. Потенциальный «список покупок» Трампа обозначил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккинон в материале для The Hill.

В материале отмечается, что Трамп – бизнесмен, и теперь его «деловые сделки» направлены на страны, а не здания и отели. Как человек, единолично создавший глобальную бизнес-империю, Трамп регулярно мыслил нестандартно и задавал вопросы, которые ускользали от других, говорится в тексте.

В связи с этим возникает вопрос, «какие еще страны должны быть в списке покупок Трампа, если не для фактического приобретения или сдачи в аренду, то хотя бы для ситуационной осведомленности», — пишет Маккинон.

«Возвращаясь к странам, которые имеют прямые последствия для национальной и безопасности Америки, как насчет Кубы? <…> Добавляя к списку «а что, если», что насчет Багам, Гаити, Тайваня или даже Северной Кореи?» — говорится в тексте.

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что запросила разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его высказываний о Гренландии.

Ранее Трампа предупредили, что покупка Гренландии будет «плохой сделкой».

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