Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале раскритиковал планирующуюся реформу системы образования Украины.

Он отметил, что в школах планируют отменить предметы, которые «хоть как-то связаны с пониманием мира»: биологию, физику, химию.

«Вместо этого школьников на уроках патриотизма научат, как правильно любить Родину, ходить строем и держать равнение», — написал Дубинский.

По словам депутата, происходящее похоже на нацистские планы по «упрощению» образования для славян, а цель реформы состоит в лишении молодежи способности критически мыслить.

Накануне Дубинский заявил, что НАТО потерпело поражение в конфликте с Россией на Украине. По его мнению, Североатлантический альянс «уже проиграл войну» России. Это произошло еще в 2023 году, когда контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспеченное НАТО, провалилось.

До этого Дубинский указывал, что поведение Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Киева. Политик полагает, что публичный отказ избранного президента США Дональда Трампа принять Украину в НАТО в очередной раз показывает, что у Владимира Зеленского нет никакого плана «перемоги».

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