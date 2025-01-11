Депутат Рады обеспокоился поведением Зеленского

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Киева. Такая публикация появилась в Telegram-канале находящегося в СИЗО депутата Верховной рады Александра Дубинского.

«Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский — только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завел страну», — говорится в публикации.

Политик полагает, что публичный отказ избранного президента США Дональда Трампа принять Украину в НАТО в очередной раз показывает, что у Владимира Зеленского нет никакого плана «перемоги».

До этого Дубинский сообщал, что слова избранного президента США Дональда Трампа о сроках завершения конфликта с Россией являются ультиматумом президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, американский лидер дал Зеленскому шесть месяцев на завершение конфликта. Депутат добавил, что Трамп фактически дал отсчет избирательной кампании на Украине, которая, в случае сопротивления Зеленского, пройдет без него.

Ранее МИД Украины заявил о подготовке встречи Зеленского и Трампа.