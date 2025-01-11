На Украине признали, что НАТО потерпело поражение в конфликте с Россией

НАТО потерпело поражение в конфликте с Россией на Украине. Такая публикация появилась в Telegram-канале находящегося в СИЗО депутата Верховной рады Александра Дубинского.

По мнению парламентария, Североатлантический альянс «уже проиграл войну» России. Это случилось еще в 2023 году, когда контрнаступление ВСУ, обеспеченное НАТО, провалилось, указал Дубинский.

В связи с этим у военного блока осталось два пути – начать войну с Россией или отказаться от поддержки Украины, говорится в публикации. В то же время он заметил, что прямое столкновение с Москвой невозможно без участия Соединенных Штатов, а Дональд Трамп вряд ли на это пойдет.

До этого Дубинский указывал, что поведение Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Киева. Политик полагает, что публичный отказ избранного президента США Дональда Трампа принять Украину в НАТО в очередной раз показывает, что у Владимира Зеленского нет никакого плана «перемоги».

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