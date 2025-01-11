Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине признали, что НАТО потерпело поражение в конфликте с Россией

Нардеп Дубинский: НАТО потерпело поражение в конфликте с Россией на Украине
close
Thomas Peter/Reuters

НАТО потерпело поражение в конфликте с Россией на Украине. Такая публикация появилась в Telegram-канале находящегося в СИЗО депутата Верховной рады Александра Дубинского.

По мнению парламентария, Североатлантический альянс «уже проиграл войну» России. Это случилось еще в 2023 году, когда контрнаступление ВСУ, обеспеченное НАТО, провалилось, указал Дубинский.

В связи с этим у военного блока осталось два пути – начать войну с Россией или отказаться от поддержки Украины, говорится в публикации. В то же время он заметил, что прямое столкновение с Москвой невозможно без участия Соединенных Штатов, а Дональд Трамп вряд ли на это пойдет.

До этого Дубинский указывал, что поведение Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Киева. Политик полагает, что публичный отказ избранного президента США Дональда Трампа принять Украину в НАТО в очередной раз показывает, что у Владимира Зеленского нет никакого плана «перемоги».

Ранее глава МИД Украины раскрыл неожиданный «удар по Москве».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами