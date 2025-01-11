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Глава МИД Украины раскрыл неожиданный «удар по Москве»

Сибига назвал ударом по Москве решение двусторонних вопросов Киева и Варшавы
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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поприветствовал прогресс в решении вопроса между Варшавой и Киевом по поводу событий на Волыни в период Второй мировой войны. На своей странице в соцсети Х он написал, что разрешение двусторонних противоречий – это «удар по Москве».

Так глава внешнеполитического ведомства Украины отреагировал на договоренность по поводу эксгумации массовых захоронений на Волыни.

По его словам, Украина и Польша «уважают друг друга и вместе защищаются от российского империализма».

«Каждый решенный двусторонний вопрос – это удар по Москве», – написал Сибига.

Он также выразил надежду на «дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности».

Тема событий на Волыни продолжает оставаться причиной напряженности между Польшей и Украиной. Польша требует, чтобы Украина признала свою ответственность за эти события и эксгумировала тела, заявляя, что без этого не поддержит ее вступление в Европейский Союз. В свою очередь, Киев хочет, чтобы Варшава также почтила память украинцев, пострадавших в результате насильственного переселения в 1947 году.

Ранее Туск возмутился словами кандидата в президенты Польши об Украине.

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