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Маск прокомментировал задержание экс-замминистра обороны Британии

Маск: арест экс-замглавы МО Британии Каплина связан с замалчиванием педофилии
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David Swanson/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск связал задержание бывшего заместителя министра обороны Великобритании Айвора Каплина с замалчиванием массовых случаев изнасилований несовершеннолетних жителей страны. Об этом бизнесмен сообщил в социальной сети X.

«Теперь мы знаем, почему лейбористы проголосовали против расследования: они виновны», — написал Маск.

О задержании Каплина накануне сообщила газета Sun. Его подозревают в педофилии. По данным издания, в сети появилось видео с мужчиной в наручниках, представившимся бывшим министром обороны. Информации от официальных органов, а также британских властей на данный момент не поступало.

9 января парламент Великобритании проголосовал против расследования многочисленных случаев изнасилований несовершеннолетних жителей страны членами криминальных группировок. По информации журналистов, «против» проголосовали 364 законодателя. Еще 111 человек высказались «за» реализацию инициативы.

Ранее Маск назвал Стармера соучастником массовых изнасилований в Британии.

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