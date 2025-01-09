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В Британии не захотели проводить расследование массовых изнасилований детей

Британский парламент отказался начать расследование массовых изнасилований детей
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Global Look Press

Парламент Великобритании проголосовал против расследования многочисленных случаев изнасилований несовершеннолетних жителей страны членами криминальных группировок. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Депутаты проголосовали против нового национального расследования в отношении банд, насилующих детей», — говорится в материале.

В тексте отмечается, что инициатива о начале расследования принадлежит представителям Консервативной партии Великобритании (Тори). Однако их коллеги из парламента отклонили это предложение на фоне обвинений в «политических играх».

По информации журналистов, «против» проголосовали 364 законодателя. Еще 111 человек высказались «за» реализацию инициативы.

Корреспонденты уточнили, что в целом голосование носило символический характер.

До этого газета The Telegraph сообщила, что в британском городе Телфорд тысячи детей подверглись изнасилованиям со стороны членов банд. Речь идет о криминальных группировках, состоящих из выходцев из стран Азии.

Как выяснили журналисты, аналогичные случаи были зарегистрированы и в других населенных пунктах Соединенного королевства. Несмотря на это, никто из прокуроров и начальников полиции не был привлечен к ответственности за неспособность предотвратить нападения на несовершеннолетних.

Ранее американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях.

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