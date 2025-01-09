В Британии не захотели проводить расследование массовых изнасилований детей

Парламент Великобритании проголосовал против расследования многочисленных случаев изнасилований несовершеннолетних жителей страны членами криминальных группировок. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Депутаты проголосовали против нового национального расследования в отношении банд, насилующих детей», — говорится в материале.

В тексте отмечается, что инициатива о начале расследования принадлежит представителям Консервативной партии Великобритании (Тори). Однако их коллеги из парламента отклонили это предложение на фоне обвинений в «политических играх».

По информации журналистов, «против» проголосовали 364 законодателя. Еще 111 человек высказались «за» реализацию инициативы.

Корреспонденты уточнили, что в целом голосование носило символический характер.

До этого газета The Telegraph сообщила, что в британском городе Телфорд тысячи детей подверглись изнасилованиям со стороны членов банд. Речь идет о криминальных группировках, состоящих из выходцев из стран Азии.

Как выяснили журналисты, аналогичные случаи были зарегистрированы и в других населенных пунктах Соединенного королевства. Несмотря на это, никто из прокуроров и начальников полиции не был привлечен к ответственности за неспособность предотвратить нападения на несовершеннолетних.

Ранее американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях.