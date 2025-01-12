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Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии

Sun: экс-замминистра обороны Британии Каплин задержан по подозрению в педофилии
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Бывший заместитель министра обороны Великобритании Айвор Каплин задержан по подозрению в педофилии. Об этом пишет газета Sun.

«Бывший член парламента и (замминистра обороны. – ред.) Айвор Каплин был арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против детей», — пишет газета.

По данным издания, в сети появилось видео с мужчиной в наручниках, представившимся бывшим министром обороны.

Недавно министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг предложил американскому предпринимателю Илону Маску помочь стране в борьбе с педофилией.

Накануне Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве. Предприниматель подчеркнул, что главе английского кабмина надо уйти с должности, а правоохранительным органам следует предъявить политику обвинения.

Ранее в Великобритании мать продавала 15-летнюю дочь педофилу в течение пяти месяцев.

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