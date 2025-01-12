Политолог связал требование Путина с появлением слухов о выборах на Украине

Кедми: Украина хочет провести выборы для начала переговоров с легитимной властью

Украина хочет провести выборы, чтобы начать переговорный процесс с легитимной властью. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

«Сам факт говорит о том, что начинают дискуссировать оперативно о выборах на Украине. Вероятно, в свете жесткого заявления президента России [Владимира Путина], что Москва готова вести переговоры с легитимной законной властью», — сказал эксперт.

Кедми добавил, что президентский срок действующего украинского лидера Владимира Зеленского закончился, в связи с чем он потерял легитимность. По словам политолога, решение о следующем президенте Украины будут принимать США, которые уже начали искать замену.

8 января издание «Телеграф» сообщило, что Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах. По данным журналистов, украинский лидер пойдет на это при одном условии — если экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет баллотироваться.

Ранее политолог оценила планы Зеленского баллотироваться на второй срок.