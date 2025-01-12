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Джонсон выступил с резким выпадом в адрес России

Борис Джонсон призвал Россию отказаться от якобы имеющихся имперских амбиций
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Peter Nicholls/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Владимира Путина отказаться от якобы имеющихся у него «имперских амбиций» и заявил, что Россия больше не является империей. В интервью порталу Delfi он подчеркнул, что не следует стремиться контролировать другие страны.

Он призвал донести до президента Путина, что «Россия – больше не империя».

Джонсон напомнил, что Британская империя была «в семь раз больше Римской», однако сегодня от нее практически ничего не осталось, а Соединенное Королевство довольно нынешней ролью.

Экс-премьер Британии призвал понять, что «Эстония, Латвия, Литва – ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же касается Украины. Все кончено».

В том же интервью он заявил, что долгосрочного мира на Украине не удастся добиться без ее членства в НАТО. Джонсон утверждает, что решение Владимира Путина начать СВО сделало членство Украины в Североатлантическом альянсе «моральным и стратегическим императивом».

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