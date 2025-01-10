Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала президента Украины Владимира Зеленского «кровожадным чудищем» за идею отправить иностранные войска на Украину.

По словам Захаровой, Зеленский сначала «просто уничтожил» своих граждан, а теперь хочет уничтожить тех, кого Киев считает своими союзниками.

«Ну, кровожадное чудище, это же понятно… Видимо, посчитал себя каким-то там, я не знаю, мессией», — добавила дипломат.

9 января Зеленский принял участие в заседании контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии. В ходе мероприятия он, в частности, заявил, что размещение западных войск на Украине могло бы стать «одним из лучших инструментов, чтобы приблизить мир».

«Рамштайн», представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву в конфликте с Россией. В работе группы участвуют более 50 стран — все страны-члены НАТО, большинство государств Евросоюза и союзники из Африки и Азии.

Ранее Зеленский захотел «достойного» завершения конфликта с Россией.