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Бельгийцев призвали не есть елки

AFSCA призвало бельгийцев не следовать призывам экоактивистов есть елки
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Creative Nina/Shutterstock/FOTODOM

Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) призвало бельгийцев не следовать призывам экоактивистов есть еловую хвою. Об этом пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что в рождественских елках, выращиваемых на продажу, имеются пестициды.

Такое предупреждение было опубликовано после того, как некоторые экоактивисты из популярного среди защитников природов города Гент опубликовало советы по переработке елок и предложило использовать их в пищу, а также готовить ароматизированное масло из иголок. При этом в Скандинавии елки уже используются в кулинарии. Речь идет о хвое, а не о древесине.

После публикации AFSCA текст материала экоактивистов о способах переработки рождественских елей изменили. Вместо призыва «Съешьте свою рождественскую елку» там теперь значится «Скандинавы едят свои рождественские елки».

До этого суд в Гамбурге оштрафовал садовника за установку рождественской ели у детсада.

Ранее в сирийском городе Эс-Сукейлабия сожгли рождественскую елку.

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