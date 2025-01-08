Бельгийцев призвали не есть елки

Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) призвало бельгийцев не следовать призывам экоактивистов есть еловую хвою. Об этом пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что в рождественских елках, выращиваемых на продажу, имеются пестициды.

Такое предупреждение было опубликовано после того, как некоторые экоактивисты из популярного среди защитников природов города Гент опубликовало советы по переработке елок и предложило использовать их в пищу, а также готовить ароматизированное масло из иголок. При этом в Скандинавии елки уже используются в кулинарии. Речь идет о хвое, а не о древесине.

После публикации AFSCA текст материала экоактивистов о способах переработки рождественских елей изменили. Вместо призыва «Съешьте свою рождественскую елку» там теперь значится «Скандинавы едят свои рождественские елки».

До этого суд в Гамбурге оштрафовал садовника за установку рождественской ели у детсада.

Ранее в сирийском городе Эс-Сукейлабия сожгли рождественскую елку.