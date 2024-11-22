Экоактивисты разбили лагерь и вывалили навоз у здания МВД в Риме

Экоактивисты движения Extinction Rebellion в знак протеста вывалили навоз и разбили лагерь у здания МВД в Риме. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

По информации газеты, акция протеста началась после 11:00 по местному времени (после 13:00 мск). Около сотни климатических активистов вывалили навоз из грузовика на тротуар у здания министерства и недалеко от входа в ведомство разбили лагерь, установив палатки. Уточняется, что молодые люди выкрикивали лозунги в защиту окружающей среды и рабочих мест.

Как отмечает Corriere della Sera, на место инцидента прибыли полицейские. Активистов отвозят в полицейский участок для установления личности.

В конце сентября семеро климатических активистов организовали забастовку в полупустом аэропорту Германии. Акцию провели в городе Кассель перед терминалом маленького аэропорта Кассель-Кальден, который сейчас функционирует в ограниченном режиме.

Ранее в МВД Британии назвали «экоидиотами» протестующих климатических активистов.