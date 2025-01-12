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На Западе возложили вину на Байдена за уничтожение Калифорнии и Украины

Ирландский журналист Боуз обвинил Байдена в уничтожении Калифорнии и Украины
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Джо Байден несет ответственность за уничтожение Калифорнии и Украины. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Обе (территории Калифорнии и Украины. — «Газета.Ru») разрушены. Спасибо, Джо», — отметил он.

Боуз обратил внимание на то, что Байден передал Киеву свыше $175 млрд, а также сократил финансирование пожарных и аварийно-спасательных служб в своей стране. Журналист добавил, что ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит $150 млрд.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Избранный президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. В свою очередь Ньюсом пригласил Трампа посетить штат, встретиться с калифорнийцами, пострадавшими от пожаров, а также присоединиться к пожарным и спасателям, которые «ставят на кон свои жизни».

Ранее Байден заявил, что не собирается исчезать после ухода с поста президента.

Все новости на тему:
Пожары в Лос-Анджелесе
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