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Стармера попросили оценить заявление Маска о тирании в Британии

Стармер решил не комментировать слова Маска о деспотичном правительстве Британии
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Danny Lawson/Reuters

Британский премьер-министр Кир Стармер отказался комментировать запуск американским предпринимателем Илоном Маском опроса по поводу того, должны ли США помочь гражданам Соединенного Королевства освободиться от «деспотичного правительства». Трансляция встречи политика с журналистами, в ходе которой его попросили оценить действия бизнесмена, велась в аккаунте Даунинг-стрит на платформе X.

«На самом деле у меня нет каких-либо комментариев по поводу этого конкретного высказывания, сделанного Маском», — сказал Стармер.

6 января американский предприниматель на своей странице в социальной сети X написал, что США следует освободить Великобританию от тирании нынешних властей. Также он прикрепил к публикации опрос, попросив подписчиков выразить согласие или несогласие с данным утверждением.

За несколько дней до этого Маск призвал провести в Соединенном королевстве новые парламентские выборы. Таким образом бизнесмен отреагировал на снижение уровня популярности Лейбористской партии, которая сейчас является правящей в стране.

Ранее Маск назвал Великобританию «полицейским государством».

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