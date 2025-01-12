Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии опасаются, что Трамп может улучшить шансы Шольца на выборах

Bloomberg: советники Мерца опасаются, что Трамп улучшит шансы Шольца на выборах
close
Liesa Johannssen/Reuters

Советники главы немецкой партии «Христианские демократы» (ХДС), кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца выражают опасения, что приход избранного президента США Дональда Трампа к власти может повысить шансы действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на переизбрание. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Советники Фридриха Мерца с тревогой ожидают инаугурации Трампа 20 января как переломного момента, который может изменить расклад сил на выборах, сделав Шольца защитником демократии», — отмечает издание.

Мерц и Шольц рассматривают возвращение Трампа в Белый дом как потенциальный переломный момент в кампании, подчеркивает агентство.

При этом в декабре основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск подчеркнул, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. Кроме того, Маск заявил в соцсети Х, что АдГ одержит «эпическую» победу на выборах.

После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Ранее в Германии назвали самого популярного кандидата в канцлеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами