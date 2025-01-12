В Германии опасаются, что Трамп может улучшить шансы Шольца на выборах

Советники главы немецкой партии «Христианские демократы» (ХДС), кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца выражают опасения, что приход избранного президента США Дональда Трампа к власти может повысить шансы действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на переизбрание. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Советники Фридриха Мерца с тревогой ожидают инаугурации Трампа 20 января как переломного момента, который может изменить расклад сил на выборах, сделав Шольца защитником демократии», — отмечает издание.

Мерц и Шольц рассматривают возвращение Трампа в Белый дом как потенциальный переломный момент в кампании, подчеркивает агентство.

При этом в декабре основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск подчеркнул, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. Кроме того, Маск заявил в соцсети Х, что АдГ одержит «эпическую» победу на выборах.

После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Ранее в Германии назвали самого популярного кандидата в канцлеры.