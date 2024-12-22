Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали самого популярного кандидата в канцлеры

Bild: лидер АдГ Вайдель возглавила рейтинг популярных кандидатов в канцлеры
close
Carsten Koall/Global Look Press

Рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера Германии возглавила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом по исследованию общественного мнения (INSA).

24% респондентов отдали свой голос за Вайдель — это на 3% больше, чем на прошлой неделе. Руководителя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца поддержали 20% опрошенных. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц набрал всего 15%. Министр экономики и кандидат от «зеленых» Роберт Хабек получил 14% голосов респондентов.

7 декабря сообщалось, что правая партия «Альтернатива для Германии» выдвинула сопредседателя Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских выборах.

В беседе с Bloomberg кандидат от АдГ Вайдель раскритиковала Европейский союз за разрушение автомобильной промышленности Германии и предложила превратить блок в зону свободной торговли. Автомобильный сектор Германии, по ее словам, был «обманут» запретом ЕС на продажу новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

В своей предвыборной платформе на внеочередных выборах 23 февраля АдГ призывает к выходу Германии из ЕС и еврозоны.

Ранее Шольц назвал политического оппонента Мерца «Фрицем».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами