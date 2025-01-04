В Британии предложили Маску помочь в борьбе с педофилией

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг предложил американскому предпринимателю Илону Маску помочь стране в борьбе с педофилией. Об этом глава ведомства сообщил телеканалу ITV.

«Мы готовы работать с Илоном Маском, который может сыграть большую роль благодаря своей соцсети, чтобы помочь нам и другим странам бороться с этой серьезной проблемой. Если он захочет работать с нами и закатать рукава, мы будем этому рады», — сказал министр.

Стритинг добавил, что считает некоторые заявления Маска о ситуации с педофилией в Великобритании ошибочными. По его словам, они «основаны на неправильной и неверно оцененной информации».

Накануне Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве. Предприниматель подчеркнул, что главе английского кабмина надо уйти с должности, а правоохранительным органам следует предъявить политику обвинения.

Ранее Маск поддержал идею новых выборов в парламент Великобритании.