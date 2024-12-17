В Великобритании мать продавала 15-летнюю дочь педофилу в течение пяти месяцев

В Лондоне женщина продала собственного ребенка педофилу и лишилась свободы. Об этом сообщает Daily Mail.

Расследование инцидента началось в марте, когда полиция получила наводку о том, что 38-летний Фердус Ахмад вступил в сексуальную связь с девочкой-подростком. Затем полицейским удалось установить личность матери 15-летней жертвы. Ахмад неоднократно подвергал ее сексуальному насилию с ноября 2023 по март 2024 года и платил ее матери.

В итоге женщина предстала перед судом вместе с насильником. Суд признал ее виновной в принуждении и в подстрекательстве ребенка к сексуальным действиям. Жительницу Лондона, имя которой не было опубликовано, чтобы сохранить анонимность потерпевшей, приговорили к пяти годам лишения свободы, Ахмада отправили в тюрьму на 12 лет, кроме того, ему выдали запретительный ордер.

Ранее в США приговорили к пожизненному заключению 93-летнего священника-педофила.