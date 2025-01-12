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Экс-полковник СБУ заявил, что Трамп сократит помощь Украине

Экс-полковник СБУ Стариков: Трамп урежет расходы по Украине из-за провала ВСУ
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Saul Loeb/AP

Избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Украины из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) сохранить за собой территории. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «ПолитЭксперт».

«Трамп оценивает по-другому, он ведь не политик, он — бизнесмен. Он думает: а зачем деньги кидать туда, где ничего нет? Поэтому он убытки и срежет», — заявил он.

Он отметил, что ВСУ ежедневно теряют деньги, а время работает только в пользу России. Украина теряет все больше территорий, добавил Стариков.

Недавно профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил на своей странице в соцсети Х, что для начала мирного процесса избранному президенту США Дональду Трампу придется признать поражение украинских войск, а также прекратить поддержку Киева.

5 января газета The Guardian писала, что Украина готовится к тому, что избранный президент США после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее в Британии заявили о намерении ВСУ показать Трампу, что они «Борцы».

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