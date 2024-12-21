В Британии заявили о намерении ВСУ показать Трампу, что они «Борцы»

Киев ради продолжения получения поддержки со стороны США намерен показать избранному американскому президенту Дональду Трампу, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «борцы» и «победители». Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Военные чиновники, солдаты и аналитики говорят, что следующие несколько месяцев станут критической фазой [конфликта]... Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность», — говорится в материале.

По данным издания, украинское командование планирует стабилизировать оборону и укрепить свои позиции. Журналисты пишут, что подобные меры необходимы на случай, если Трамп принудит Киев к переговорам с Москвой.

Накануне Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам о планах по продолжению помощи Украине. При этом в ходе предвыборной кампании республиканец заявлял, что в случае переизбрания он не будет поддерживать Киев, если европейские страны также не будут ему помогать.

Ранее в Совфеде раскрыли, кто пытается помешать Трампу урегулировать конфликт на Украине.