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Американский эксперт призвал Трампа признать поражение ВСУ

Малинен: путь к миру начнется с отказа от открытых дверей для Украины в НАТО
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Cheney Orr/Reuters

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил на своей странице в соцсети Х, что для начала мирного процесса избранному президенту США Дональду Трампу придется признать поражение украинских войск и прекратить политику открытых дверей в отношении Украины.

«Поддерживаемые НАТО ВСУ проиграли. <...> Путь к миру начнется с такого признания и отказа от политики открытых дверей для Украины в НАТО», — написал Малинен, отреагировав таким образом на данные букмекерского агентства Polymarket, согласно которым вероятность наступления мира на Украине в первые 90 дней правления Трампа оценивается в 39%.

5 января газета The Guardian писала, что Украина готовится к тому, что избранный президент США после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта. Согласно материалу издания, при этом стратегия новой американской администрации «может оказаться решающей» для текущей ситуации, однако решение кризиса остается «сложной задачей».

Ранее в Госдуме высказались о шансах на завершение конфликта на Украине в 2025 году.

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