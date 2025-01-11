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В Германии на съезде АдГ отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине

Делегаты съезда АдГ отказались осуждать Москву за участие в конфликте на Украине
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Sebastian Willnow/Global Look Press

Участники съезда правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) отказались осуждать Российскую Федерацию за участие в конфликте на Украине. Об этом передает немецкий телеканал N-tv.

Почти 70% делегатов из 600 человек приняли решение не вносить в предвыборную программу партии поправки, касающиеся критики действий Москвы.

Съезд прошел в городе Риза (Саксония).

Кроме того, сопредседатель «Альтернативы для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель заявила, что в случае ее победы на выборах Германия снова будет закупать российский газ, который планируется поставлять через сохранившуюся нитку «Северного потока — 2».

В декабре основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск подчеркнул, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Ранее депутат бундестага оценил предпосылки для нормализации отношений ФРГ с Россией.

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