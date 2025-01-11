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Кандидат в канцлеры Германии от АдГ пообещала начать поставки газа по «Северному потоку»

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель пообещала запустить «Северный поток - 2»
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Carsten Koall/Global Look Press

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель высказалась о поставках российского газа по сохранившейся нитке «Северного потока - 2» в страну. Об этом сообщает Welt.

Вайдель в рамках выступления на федеральном съезде партии, на котором она была утверждена в качестве кандидата на пост канцлера от АдГ, рассказала о мерах, планируемых реализовать в первые 100 дней после вступления в должность.

По ее словам, под руководством правительства «Альтернативы для Германии» ФРГ снова будет закупать российский газ, который планируется поставлять через сохранившуюся нитку «Северного потока — 2».

В декабре представитель швейцарской компании Transliq AG Роберт Бехлер заявил, что максимальные расходы на ремонт газопровода «Северный поток — 2» могут достигнуть €633 млн.

По словам Бехлера, данная сумма находится на верхней границе ожидаемых расходов и основывается на будущем использовании «Северного потока — 2», а не на выводе его из эксплуатации.

Ранее в МИД РФ оценили идею восстановить «Северные потоки».

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