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Депутат бундестага оценил предпосылки для нормализации отношений ФРГ с Россией

АдГ: при Трампе появятся возможности для нормализации отношений ФРГ с Россией
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Markus Schreiber/AP

В оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предполагают, что при избранном президенте США Дональде Трампе возникнет больше свободы для нормализации взаимовыгодных отношений Берлина с Москвой. Об этом в интервью газете «Известия» заявил депутат бундестага ФРГ от АдГ Райнер Ротфус.

По словам политика, все в АдГ надеются, что правительство США под руководством Трампа создаст больше свободы для нормализации взаимовыгодных отношений с Россией. При этом, отметил Ротфус, в партии понимают, что США пока еще имеют большое влияние в Европе, и их интересы бывают диаметрально противоположными европейским.

Депутат подчеркнул, что АдГ не придется менять свою позицию в отношении России. Все другие авторитетные партии в ФРГ это сделают, как только закончится украинский конфликт.

Ротфус высказал мнение, что Трамп сделает реалистичные предложения по прекращению конфликта, которые из-за геополитических интересов глобалистских сил и НАТО не хотел выдвигать ныне действующий глава Белого дома Джо Байден.

Ранее Ротфус допустил визит канцлера Олафа Шольца в Москву с мирной миссией.

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