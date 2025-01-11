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Спецпосланник Трампа приехал в Париж вместо Киева

Reuters: отказавшийся от визита в Киев спецпосланник Трампа приехал в Париж
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Rod Lamkey - CNP/picture alliance/Global Look Press

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог выступил в Париже на мероприятии иранской оппозиции, передает Reuters.

По словам члена команды следующего американского президента Дональда Трампа, мир должен возобновить «максимальное давление» на Иран, чтобы эта страна стала более демократичной. Келлог уточнил, что речь идет не только о воздействии при помощи военной силы, но и о дипломатических и экономических мерах.

7 января стало известно об отмене ознакомительной поездки будущего спецпосланника в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января. Позднее в МИД Украины пояснили, что единственной причиной, по которой этот визит был отложен, является то, что американское законодательство запрещает подобные контакты до вступления в должность следующего главы государства.

Ранее МИД Украины заявил о подготовке встречи Зеленского и Трампа.

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