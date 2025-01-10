МИД Украины заявил о подготовке встречи Зеленского и Трампа после инаугурации

Киев ожидает встречи Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа вскоре после его инаугурации 20 января. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, сообщает «Европейская правда».

По его словам, Киев сосредоточен на налаживании сотрудничества с новой администрацией США и ожидает встречи Зеленского и Трампа.

«Наша позиция очень проста: мы все на Украине хотим завершить войну справедливо для Украины. И мы видим, что президент Трамп тоже решительно настроен на прекращение войны. Поэтому главное, что мы сейчас ждем встречи наших президентов — президента Трампа и президента Зеленского. Для нас главное — это совместно работать с Америкой ради мира», — заявил Тихий.

Он подчеркнул, что сейчас идет подготовка к «украинско-американским контактам на самом высоком уровне» сразу после инаугурации Трампа. Спикер внешнеполитического ведомства отметил, что контакты между сторонами «бесспорно состоятся».

До этого специальный представитель администрации Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что Трамп не собирается идти на уступки Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Келлог подчеркнул, что целью Трампа является защита украинского суверенитета.

Ранее Зеленский захотел «достойного» завершения конфликта с Россией.