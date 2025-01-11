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Иран отгрузил нефть из запасов в Китае, чтобы помочь союзникам на Ближнем Востоке

WSJ: Иран отгрузил почти три миллиона баррелей нефти из хранилища в Китае
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Satish Kumar/Reuters

Иран отгрузил почти три миллиона баррелей нефти из хранилища в Китае, чтобы собрать деньги на помощь союзным Тегерану силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что нефть взята из запаса объемом не менее 25 миллионов баррелей, который Иран отправил в Китай в конце 2018 года. Тогда Тегеран опасался, что санкции администрации президента США Дональда Трампа помешают Ирану экспортировать нефть.

Издание подчеркивает, что Пекин одобрил вывоз Ираном нефти после переговоров с иранскими чиновниками в конце ноября и декабре 2024 года.

В ноябре министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил, что Тегеран полностью готов к возможным санкциям со стороны новой администрации США и разработал необходимые стратегии для поддержания уровня добычи и экспорта нефти.

8 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность резко ужесточит санкции против Ирана, в частности против нефтяной отрасли.

Ранее России предрекли резкий рост торговли с Ираном.

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