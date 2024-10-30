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России предрекли резкий рост торговли с Ираном

Торговля РФ и Ирана в 2025 году вырастет на 25% благодаря налаживанию расчетов

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Товарооборот России и Ирана в 2025 году вырастет на порядка 25%. Это станет возможным благодаря налаживанию расчетов между странами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Российско-иранского делового совета Леонида Ложечко.

«Наша потенциальная возможность товарооборота значительно выше. Мы видим ее уже на уровне $16-20 млрд. Просто мешают расчеты», — отметил эксперт.

Помимо трудностей с платежами, увеличению объема двусторонней торговли между РФ и Ираном препятствует неудобная транспортная логистика, добавил Ложечко. Как только западная часть коридора «Север — Юг» будет достроена, грузопоток вырастет до 15 млн тонн, подчеркнул он.

«В общей сложности с учетом средней и восточной части коридора мы будем иметь $25 млрд», — рассказал Ложечко.

Между тем товарооборот России с Европой упал до уровней 1999 года. По итогам августа показатель опустился до €5,1 млрд.

Ранее посол Аргентины раскрыл, как страна торгует с Россией в условиях санкций.

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