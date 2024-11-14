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В Иране заявили о готовности к новым санкциям со стороны США

Иран заявил о готовности к санкциям США в отношении поставок нефти

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Unsplash

Иран полностью готов к возможным санкциям со стороны новой администрации США и разработал необходимые стратегии для поддержания уровня добычи и экспорта нефти. Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад, сообщает Reuters.

По словам Пакнежада, Иран «способен справиться с любыми потенциальными ограничениями» и «имеет планы для продолжения экспорта нефти в различных условиях».

8 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность резко ужесточит санкции против Ирана, в частности против нефтяной отрасли. Издание напомнило, как во время своего первого президентского срока Трамп вышел из соглашения шести стран с Тегераном, известного как Совместный всеобъемлющий план действий, целью которого было ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на снятие экономических санкций.

В ответ в Иране посоветовали США отказаться от политики максимального давления, указав, что в прошлый раз действия подобного рода привели к тому, что Тегеран активизировал обогащение урана.

Ранее России предрекли резкий рост торговли с Ираном.

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